Відомий російський музикант заспівав посеред вулиці в Житомирі
- Сьогодні, 06:17
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Борис Гребенщиков
Гребенщиков вже не вперше співає на вулицях УкраїниВідомий російський рок-музикант Борис Гребенщиков вже не вперше співає на вулицях.
На своїй сторінці у Facebook він поділився світлиною з імпровізованого вуличного концерту у Житомирі.
Він зазначив, що це вже й 39-й виступ в рамках так званого туру «Пісні на вулицях та площах».
До слова, 19 травня Борис Гребенщиков також виступив з концертом у Драматичному театрі Житомира.
Поціновувачі його творчості діляться в соцмережах відео з цього концерту, де Гребенщиков зіграв разом з симфонічним оркестром.