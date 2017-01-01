Відомий російський музикант заспівав посеред вулиці в Житомирі

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Борис Гребенщиков

Гребенщиков вже не вперше співає на вулицях України

Відомий російський рок-музикант Борис Гребенщиков вже не вперше співає на вулицях.

На своїй сторінці у Facebook він поділився світлиною з імпровізованого вуличного концерту у Житомирі.

Він зазначив, що це вже й 39-й виступ в рамках так званого туру «Пісні на вулицях та площах».

До слова, 19 травня Борис Гребенщиков також виступив з концертом у Драматичному театрі Житомира.

Поціновувачі його творчості діляться в соцмережах відео з цього концерту, де Гребенщиков зіграв разом з симфонічним оркестром.