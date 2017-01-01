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    Відомий російський музикант заспівав посеред вулиці в Житомирі

    • Сьогодні, 06:17
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    Борис Гребенщиков
    Борис Гребенщиков

    Гребенщиков вже не вперше співає на вулицях України

    Відомий російський рок-музикант Борис Гребенщиков вже не вперше співає на вулицях.

    На своїй сторінці у Facebook він поділився світлиною з імпровізованого вуличного концерту у Житомирі. 

    Він зазначив, що це вже й 39-й виступ в рамках так званого туру «Пісні на вулицях та площах».

    До слова, 19 травня Борис Гребенщиков також виступив з концертом у Драматичному театрі Житомира.

    Поціновувачі його творчості діляться в соцмережах відео з цього концерту, де Гребенщиков зіграв разом з симфонічним оркестром. 

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