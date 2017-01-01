Відомий російський співак потрапив у «чистилище» «Миротворця»

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Діма Білан потрапив у «чистилище» «Миротворця»

Білан потрапив в базу (так зване «Чистилище») даних за концертну діяльність в окупованому Криму

Російського співака Діму Білана внесли до бази «Миротворець» через порушення українського законодавства.

Як зазначено на сайті, Білан потрапив в базу (так зване «Чистилище») даних за концертну діяльність в окупованому Криму, таким чином незаконно перетнувши державний кордон України.

Раніше в базу сайту «Миротворець» внесли дані російських артистів Юлії Самойлової, Стаса П’єхи, Бьянкі, Юліанни Караулова, Ірину Алегрову, Михайла Шуфутинського, мандрівника Федора Конюхова та режисера Карена Шахназарова.

Як повідомлялося, американського актора Стівена Сігала занесли у «чорний список» сайту «Миротворець», створеного для встановлення осіб сепаратистів або людей, які їм допомагають. У той же час російській співачці Ірині Аллегровій дозволили давати концерти на території України.