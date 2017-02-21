Відомий російський журналіст втік до Чехії

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Бабченко зазначив, що його від'їзд не треба вважати безстроковою еміграцією

Відомий російський журналіст Аркадій Бабченко залишив країну і зараз знаходиться в Чехії.

Про це він повідомив у Фейсбуці.

«Є інформована обгрунтована думка, що деякий час мені краще пожити за межами нашої, богом хранимої, Батьківщини», - написав він.

Як розповів Бабченко порталу «Такие дела», його від'їзд не треба вважати безстроковою еміграцією.

«Справа не в якихось особистих погрозах, це, швидше, було питання моєї свободи або несвободи», - зазначив журналіст, який зараз знаходиться в чеській столиці Празі.

Аркадій Бабченко брав участь в контртерористичній операції в Чечні, працював військовим кореспондентом «Московського комсомольця», співпрацював з «Новою Газетою» і низкою інших видань.

У грудні 2016 року Бабченко став мішенню для критики з боку багатьох федеральних ЗМІ, відмовившись виражати співчуття рідним і близьким загиблих при катастрофі над Чорним морем літака Ту-154 Міністерства оборони РФ з артистами ансамблю імені Александрова на борту. Він пояснив це тим, що жертви авіакатастрофи, які направлялися до Сирії, як висловився журналіст, «співали і танцювали на підтримку» російської влади.

Після цього колумніст «Комсомольської правди» Анатолій Жильцов закликав порушити кримінальну справу відносно Бабченка, а депутат Держдуми Віталій Мілонов зажадав позбавити журналіста громадянства.