Відомий шоумен про «Євробачення»: Лівий берег виглядає яскравіше, аніж перші дев'ять учасників

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Український шоумен і телеведучий Сергій Притула

Притула з неабияким гумором описав кожного учасника

Український шоумен і телеведучий Сергій Притула у притаманному йому стилі прокоментував перший півфінал «Євробачення-2017».

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

«Перший півфінал «Євробачення» розпочався. Монатік вийшов співати в халаті і я його повністю підтримую, я дивлюсь конкурс точно так само. Тільки на дивані. Остапчук – неймовірно органічний! Скічко подумки проговорює текст: і свій, і колег по сцені. Але який він – красивий... Мірошніченко в грінрум!», - зауважив шоумен.

Крім того, він дав свій аналіз кожному виступу.

Так, найбільше йому сподобалися представники Польщі та Вірменії.

«І взагалі, панове, дивлячись на перших 12 учасників, я чітко розумію, що наш національний відбір – це прямо за радість! Коротше, привіт Меладзе! Думаю наступного року відбір без нього не пройде!» – підкреслив Притула.

Також він подякував уряду та владі Києва за яскраву підготовку до «Євробачення-2017».

«ЛІвий берег виглядає яскравіше, аніж перші дев'ять учасників», – наголосив він.

Нагадаємо, у Києві за результатами першого півфіналу «Євробачення-2017» визначилися перші фіналісти.

Другий півфінал «Євробачення» відбудеться 11 травня. Фінал – 13 травня.

Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.

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