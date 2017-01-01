Відомий шоумен про «Євробачення»: Лівий берег виглядає яскравіше, аніж перші дев'ять учасників
- Сьогодні, 05:35
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Притула з неабияким гумором описав кожного учасника
Український шоумен і телеведучий Сергій Притула у притаманному йому стилі прокоментував перший півфінал «Євробачення-2017».
Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.
«Перший півфінал «Євробачення» розпочався. Монатік вийшов співати в халаті і я його повністю підтримую, я дивлюсь конкурс точно так само. Тільки на дивані. Остапчук – неймовірно органічний! Скічко подумки проговорює текст: і свій, і колег по сцені. Але який він – красивий... Мірошніченко в грінрум!», - зауважив шоумен.
Крім того, він дав свій аналіз кожному виступу.
Так, найбільше йому сподобалися представники Польщі та Вірменії.
«І взагалі, панове, дивлячись на перших 12 учасників, я чітко розумію, що наш національний відбір – це прямо за радість! Коротше, привіт Меладзе! Думаю наступного року відбір без нього не пройде!» – підкреслив Притула.
Також він подякував уряду та владі Києва за яскраву підготовку до «Євробачення-2017».
«ЛІвий берег виглядає яскравіше, аніж перші дев'ять учасників», – наголосив він.
Нагадаємо, у Києві за результатами першого півфіналу «Євробачення-2017» визначилися перші фіналісти.
Другий півфінал «Євробачення» відбудеться 11 травня. Фінал – 13 травня.
Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.
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