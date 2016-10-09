Відомий український музикант розкритикував державу за неправильне бюджетне фінансування культури

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Станіслав Кондратів

Найбільше грошей з бюджету держави на культуру отримує університет Поплавського, де все платне – Кондратів

Скрипаль-віртуоз Станіслав Кондратів впевнений, що в Україні достатньо коштів для фінансування культури, просто держава неправильно їх розподіляє. Для прикладу, музикант розповів про річний бюджет Національного хору імені Верьовки та Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського.

«Бюджет хору імені Верьовки становить близько 30 мільйонів гривень на рік. Що можна зробити за 30 мільйонів на рік із таким колективом? Новий проект. Як мінімум один проект, але бомбезний. Бо в Берліні за такі гроші роблять помпезні постановки Вагнера. Що ж нового робить за рік колектив? Нічого», - зазначив скрипаль.

За словами Станіслава Кондратіва, як не дивно, найбільше грошей на культуру в Україні отримує Київський національний університет Михайла Поплавського. «Університет, де все платне! Минулого року був звіт Мінкульту. То Поплавський витягнув 10% з того бюджету – 200 мільйонів гривень. На що? І при цьому кажуть: на культуру немає грошей», - додав музикант.

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