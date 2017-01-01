Відомого норвезького лижника під час гонки збив снігохід

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Мартін Йонсруд Сундбю

Спортсмен уникнув травм і виграв змагання

У Норвегії під час лижної марафонської гонки «Біркебейнерреннет» відомого лижника Мартіна Йонсруда Сундбю збив снігохід, який перевозить операторів.

Про інцидент повідомляє Sporttvppl.

Сундбю потрапив під снігохід на 33-му кілометрі 54-кілометрової траси. Спортсмен зумів не лише уникнути травм, але і виграти цю гонку.

Під час аварії Сундбю тільки зламав лижну палицю.

Винним у тому, що сталося, визнали водія снігохода.

Зазначимо, що 32-річний Сундбю є дворазовим володарем Кубка світу в загальному заліку, дворазовим олімпійським призером, а також дворазовим чемпіоном світу (в естафеті).



