Відомого норвезького лижника під час гонки збив снігохід
- Сьогодні, 19:04
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Мартін Йонсруд Сундбю
Спортсмен уникнув травм і виграв змагання
У Норвегії під час лижної марафонської гонки «Біркебейнерреннет» відомого лижника Мартіна Йонсруда Сундбю збив снігохід, який перевозить операторів.
Про інцидент повідомляє Sporttvppl.
Сундбю потрапив під снігохід на 33-му кілометрі 54-кілометрової траси. Спортсмен зумів не лише уникнути травм, але і виграти цю гонку.
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Винним у тому, що сталося, визнали водія снігохода.
Зазначимо, що 32-річний Сундбю є дворазовим володарем Кубка світу в загальному заліку, дворазовим олімпійським призером, а також дворазовим чемпіоном світу (в естафеті).