Відомого російського музиканта затримали з марихуаною на футбольному матчі

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Соліст «Бі-2» Єгор Бортник

У соліста рок-групи «Бі-2» вилучили пакетик з марихуаною

Московська поліція затримала сьогодні соліста рок-групи «Бі-2» Льову з марихуаною під час футбольного матчу «Спартак» - «Терек».

Як повідомили ТАСС в прес-службі ГУ МВС по Москві, «в ході забезпечення громадського порядку під час проведення футбольного матчу «Спартак» - «Терек» затримано громадянина за підозрою в зберіганні речовин, вилучених з цивільного обороту».

За даним фактом проводиться дослідча перевірка.

За даними інформованого джерела ЗМІ, затриманий - соліст рок-групи «Бі-2» Єгор Бортник, відомий як Льова Бі-2. За словами джерела, за попередніми даними, у нього був вилучений пакетик з марихуаною.

Нагадаємо, в Уругваї уже з липня коноплю продаватимуть в аптеках, це стане кінцевою стадією узаконення наркотичних засобів в країні.