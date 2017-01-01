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    Відомого російського музиканта затримали з марихуаною на футбольному матчі

    • Сьогодні, 22:10
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    Соліст &laquo;Бі-2&raquo; Єгор Бортник
    Соліст «Бі-2» Єгор Бортник

    У соліста рок-групи «Бі-2» вилучили пакетик з марихуаною

    Московська поліція затримала сьогодні соліста рок-групи «Бі-2» Льову з марихуаною під час футбольного матчу «Спартак» - «Терек».

    Як повідомили ТАСС в прес-службі ГУ МВС по Москві, «в ході забезпечення громадського порядку під час проведення футбольного матчу «Спартак» - «Терек» затримано громадянина за підозрою в зберіганні речовин, вилучених з цивільного обороту».

    За даним фактом проводиться дослідча перевірка.

    За даними інформованого джерела ЗМІ, затриманий - соліст рок-групи «Бі-2» Єгор Бортник, відомий як Льова Бі-2. За словами джерела, за попередніми даними, у нього був вилучений пакетик з марихуаною.

    Нагадаємо, в Уругваї уже з липня коноплю продаватимуть в аптеках, це стане кінцевою стадією узаконення наркотичних засобів в країні.

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