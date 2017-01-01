Відомого російського музиканта затримали з марихуаною на футбольному матчі
- Сьогодні, 22:10
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У соліста рок-групи «Бі-2» вилучили пакетик з марихуаною
Московська поліція затримала сьогодні соліста рок-групи «Бі-2» Льову з марихуаною під час футбольного матчу «Спартак» - «Терек».
Як повідомили ТАСС в прес-службі ГУ МВС по Москві, «в ході забезпечення громадського порядку під час проведення футбольного матчу «Спартак» - «Терек» затримано громадянина за підозрою в зберіганні речовин, вилучених з цивільного обороту».
За даним фактом проводиться дослідча перевірка.
За даними інформованого джерела ЗМІ, затриманий - соліст рок-групи «Бі-2» Єгор Бортник, відомий як Льова Бі-2. За словами джерела, за попередніми даними, у нього був вилучений пакетик з марихуаною.
Нагадаємо, в Уругваї уже з липня коноплю продаватимуть в аптеках, це стане кінцевою стадією узаконення наркотичних засобів в країні.