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    Відомство Авакова просить ще 45 млн грн на безпеку «Євробачення»

    • Сьогодні, 15:33
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    Українські поліцейські
    Українські поліцейські

    У МВС заявляють, що стан фінансування і реалізації етапів публічної безпеки та правопорядку під час проведення «Євробачення» у Києві є критичним

    На заходи щодо забезпечення безпеки на «Євробаченні-2017» необхідно додатково виділити 45 млн грн.

    Про це під час засідання колегії Міністерства внутрішніх справ заявив держсекретар міністерства Олексій Тахтій.

    «Критичним є стан фінансування і реалізації етапів публічної безпеки та правопорядку під час проведення «Євробачення» у Києві. Забезпечення безпеки на цьому заході потребує чітких та скоординованих дій всієї правоохоронної системи. Безумовно, реалізація заходів публічної безпеки під час цієї події вимагає залучення додаткових ресурсів, - а саме 45 млн грн лише на вкрай необхідне, - харчування, паливно-мастильні матеріали тощо», - сказав Тахтій.

    Як повідомляв «Главком», поліція, рятувальники та прикордонники провели тактико-спеціальні навчання з питань безпеки під час міжнародного пісенного конкурсу.

    Нагадаємо, «Євробачення» пройде в Міжнародному виставковому центрі. Півфінали відбудуться 9 і 11 травня, а фінал — 13 травня.

    Джерело: Укрінформ

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