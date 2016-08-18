Відому письменницю пограбували



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лариса Ніцой

Нахрін нам поліція? Щоб припертися на виклик двома бригадами і взяти в мене автограф? – Ніцой

Письменниця Лариса Ніцой пожалілась у соцмережі на бездіяльність поліції з приводу її пограбування. У письменниці викрали із квартири валізи та рюкзак, а також проектор.

«Ну от нахрін нам поліція, скажіть? Тільки що мене пограбували. Винесли три валізи новенькі, проектор, з яким я їздила по сільських школах і бібліотеках до дітей із зустрічами. Не встигли більше винести, хтось налякав, що встигли з полиць зняти – те й винесли. Блін, валізи італійські, шкода. Рюкзак туристичний, великий», – поскаржилась Ніцой на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, поліція не допомогла у пошуку викрадених валіз, натомість забрала в письменниці заяву.

«Викликаю поліцію і кажу, що три чемодани лежать зараз десь у домі. Їх ще не винесли. Повз консьєржа ніхто не проходив з таким багажем. І що? А ніщо. Напишіть отут заяву, отут підпишіться. Номер заяви отакий-то, питайте яка її доля. До побачення. Нахріна нам поліція, щоб припертися на виклик двома бригадами двома машинами і взяти в мене автограф?» – зазначила письменниця.

За словами Ніцой, ще у січні в неї викрали айфон, але тоді поліція так і не змогла його знайти.

«Ну гаразд, телефон – поклав у кишеню і немає. А тут три валізи десь лежать під носом! Кажу, давайте викличемо собаку, нехай приведе до чиєїсь квартири. Знаєте, що сказали? Щоб я менше кіно дивилася. Кажу, пішли по квартирах, не всіх, тих, що недавно квартиранти заїхали. Відповідють: «А як не пустять?» Української поліції не існує. Це міф. І наші податки в трубу», – додала Ніцой.

Як відомо, у кінці грудня 2016 року набув розголосу інцидент, за участі української дитячої письменниці, захисниці прав україномовних Лариси Ніцой. Вона жбурнула дрібні гроші під ноги касира одного з магазинів за відмову обслуговувати її українською мовою.

За словами письменниці, в магазині побутової хімії під час розрахунку на касі продавчиня розмовляла російською. Ніцой запитала, чи знає та українську мову. Жінка відповіла, що знає, але продовжила говорити російською. Після кількох прохань перейти на державну мову, письменниця не витримала і кинула дрібні гроші касиру під ноги. «Я вас ввічливо попросила обслуговувати мене українською мовою! Попросила чотири рази! Я попросила ласкаво! Я попросила ніжно! Я ввічливо попросила! Настільки ввічливо, що черга навіть не здогадалася, що мені щось не подобається! Ви ж не просто не відреагували на моє прохання!» – переказала подію Ніцой.