Видовищні навчання курсантів-льотчиків на винищувачах. Опубліковано відео

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Фото: скріншот відео Навчання курсантів

Майбутні військові льотчики провели навчання на винищувачах МіГ-29 та літаках Л-39

Майбутні військові льотчики Військово-повітряних сил Збройних сил України провели льотно-тактичні навчання на винищувачах МіГ-29 та літаках Л-39. Про це йдеться на сторінці Генерального штабу на YouTube.

Зазначається, що під час навчань авіатори відпрацьовували практичні дії з перехоплення повітряних цілей, ведення повітряних боїв з ударними літаками, літаками-розвідниками та винищувачами умовного противника.

Навчання авіаторів прокоментував і прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Подивіться, як вправно курсанти-льотчики керують бойовими машинами! Дуже радий, що закінчилися часи, коли наших військових вчили літати або керувати іншою технікою виключно у навчальних класах», - написав він.