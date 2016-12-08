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    Видовищні навчання курсантів-льотчиків на винищувачах. Опубліковано відео

    • Сьогодні, 10:37
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    Навчання курсантів
    Фото: скріншот відео
    Навчання курсантів

    Майбутні військові льотчики провели навчання на винищувачах МіГ-29 та літаках Л-39

    Майбутні військові льотчики Військово-повітряних сил Збройних сил України провели льотно-тактичні навчання на винищувачах МіГ-29 та літаках Л-39. Про це йдеться на сторінці Генерального штабу на YouTube.

    Зазначається, що під час навчань авіатори відпрацьовували практичні дії з перехоплення повітряних цілей, ведення повітряних боїв з ударними літаками, літаками-розвідниками та винищувачами умовного противника.

    Навчання авіаторів прокоментував і прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

    «Подивіться, як вправно курсанти-льотчики керують бойовими машинами! Дуже радий, що закінчилися часи, коли наших військових вчили літати або керувати іншою технікою виключно у навчальних класах», - написав він.

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