Відповідальність за вибух у Багдаді взяла на себе «Ісламська держава»

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За останніми даними, у результаті вибуху загинуло 13 осіб

За вибух на овочевому ринку в Багдаді взяла на себе відповідальність «Ісламська держава», передає Reuters.

Зазначається, що автомобіль, який перебував на території овочевого ринку в Багдаді, підірвав терорист-смертник.

За останніми даними, у результаті вибуху загинуло 13 осіб.

Як раніше повідомлялось, через вибух автомобіля на ринку загинуло 12 людей, ще близько 50 отримало поранення.