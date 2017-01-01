Відповідальність за вибух у Багдаді взяла на себе «Ісламська держава»
- Вчора, 12:20
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За останніми даними, у результаті вибуху загинуло 13 осіб
За вибух на овочевому ринку в Багдаді взяла на себе відповідальність «Ісламська держава», передає Reuters.
Зазначається, що автомобіль, який перебував на території овочевого ринку в Багдаді, підірвав терорист-смертник.
За останніми даними, у результаті вибуху загинуло 13 осіб.
Як раніше повідомлялось, через вибух автомобіля на ринку загинуло 12 людей, ще близько 50 отримало поранення.