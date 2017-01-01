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    Відповідальність за вибух у Багдаді взяла на себе «Ісламська держава»

    • Вчора, 12:20
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    За останніми даними, у результаті вибуху загинуло 13 осіб

    За вибух на овочевому ринку в Багдаді взяла на себе відповідальність «Ісламська держава», передає Reuters.

    Зазначається, що автомобіль, який перебував на території овочевого ринку в Багдаді, підірвав терорист-смертник.

    За останніми даними, у результаті вибуху загинуло 13 осіб.

    Як раніше повідомлялось, через вибух автомобіля на ринку загинуло 12 людей, ще близько 50 отримало поранення.

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