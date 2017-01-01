Відсьогодні діятиме нова методика оцінки землі

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Оцінка землі в Україні за новою методикою буде проводитися для окремих земельних ділянок

В Україні з 1 березня 2017 року набула чинності нова методика нормативної грошової оцінки землі, розроблена Держгеокадастром та затверджена урядом торік.

Про це повідомляє перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк у Фейсбуці.

«Вона (нова методика - ред.) вводить абсолютно новий підхід до оцінювання ділянок – простий, обгрунтований та економічно-справедливий. В її основу покладено економічні показники галузі рослинництва в 2010-2014 роках. Оскільки ці дані є відкритими та відомими учасникам ринку, то об’єктивність та релевантність розрахунків не буде викликати сумнівів», - зазначив він.

Мартинюк зауважує, що завдяки новій методиці з'явилася можливість відкоригувати вартість землі для коректного визначення розміру земельних платежів, а також уточнити дані Державного земельного кадастру.

Оцінка землі в Україні за новою методикою буде проводитися для окремих земельних ділянок. І вже з наступного року планується організувати проведення національної нормативної грошової оцінки землі.

Остання нормативно грошова оцінка землі на національному рівні проводилась в Україні 22 роки тому.

Нагадаємо, з 1 березня підвищуються тарифи на електроенергію для населення в Україні.