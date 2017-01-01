Відсьогодні в обігу з’явилися нові 50 євро (фото)

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Нові 50 євро в обігу з 4 квітня

Європейський центробанк ввів обіг нову банкноту номіналом 50 євро

Європейський центральний банк з 4 квітня ввів в обіг нову купюру номіналом 50 євро.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ЄЦБ.

Нова банкнота містить низку нових ступенів захисту, щоб її було важче підробити. Зокрема, на банкноті з’явився додатковий водяний знак і нова голограма у вигляді портрету Європи, персонажа з грецької міфології.

На лицьовій стороні банкноти розташовано «смарагдовий номер», блискучу цифру 50, що при нахилі змінює колір від смарагдово-зеленого до темно-синього і відображає вплив світла, що рухається вгору і вниз.

Купюра у 50 євро є найбільш широко використовуваною банкнотою і становить 45% всіх банкнот, що перебувають в обігу. Банкнот номіналом 50 євро зараз в обігу більше, ніж банкнот у 5, 10 і 20 євро разом узятих.

Нагадаємо, минулого року ЄЦБ вирішив не продовжувати випуск банкнот номіналом 500 євро, але перша серія цих банкнот залишиться законним платіжним засобом протягом необмеженого періоду часу.