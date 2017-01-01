Відсьогодні в Україні діє надзвичайний стан в енергетиці

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Кабмін 15 лютого ухвалив надзвичайні заходи у сфері енергетики

В Україні, через блокаду Донбасу, Кабінетом міністрів України з 17 лютого введений надзвичайний режим в енергетиці, який буде діяти місяць.

Про це повідомляється в розпорядженні уряду № 103 від 15 лютого.

«У зв’язку з блокуванням вантажних перевезень енергетичного вугілля антрацитної групи і з метою забезпечення надійної, стабільної роботи об’єднаної енергетичної системи України, запобігання виникнення дисбалансу між виробництвом і споживанням електричної енергії погодитися з пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості про прийняття на ринку електричної енергії тимчасових надзвичайних заходів», — сказано в розпорядженні.

Згідно з документом, державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» визначення допустимого рівня зниження резерву енергогенеруючих потужностей; встановлення вимог щодо складу обладнання теплових електростанцій енергогенеруючих компаній у розрізі енергоблоків; застосування у разі виникнення нагальної потреби за погодженням з Міністерством енергетики та вугільної промисловості графіків погодинного вимкнення електроенергії та графіків її аварійного вимкнення здійснення із залученням Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії.

Державним підприємством «Енергоринок» розроблення графіків навантаження енергетичної системи України з урахуванням вимог державного підприємства “Національна енергетична компанія «Укренерго» щодо складу обладнання теплових електростанцій енергогенеруючих компаній; нарахування платежів за електричну енергію її виробникам, що працюють за ціновими заявками, для яких встановлені графіки та обсяги виробництва електричної енергії, за граничною ціною системи;

Так, державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» дотримання графіків навантаження енергетичної системи України; забезпечення проведення технічного обслуговування обладнання атомних електростанцій, пов’язаного з необхідністю часткового розвантаження одиничних енергоблоків атомних електростанцій, у вихідні або святкові дні;розвантаження енергоблоків атомних електростанцій у разі потреби за балансом потужності у вихідні і святкові дні.

Як відомо, Рада національної безпеки і оборони України на своєму засіданні у четвер розглянула питання невідкладних заходів щодо нейтралізації загрози енергетичній безпеці країни.

Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.

Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

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