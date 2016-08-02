Відставка Флінна додала гостроти розслідуванням дій російських хакерів, - The Wall Street Journal

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Майк Флінн

Для демократів найважливіше питання, чи діяв відставний генерал Флінн незалежно, коли розмовляв з російським послом, або за вказівкою з Білого дому

Адміністрація Трампа знову відчула тиск з боку парламентаріїв у зв'язку з її спілкуванням з Росією і діяльністю ближнього кола Білого дому - після того, як Майк Флінн пішов з посади радника з національної безпеки, пропрацювавши менше місяця, - повідомляє The Wall Street Journal.

«Відставка Флінна додала гостроти трьом ведуться в Конгресі розслідуванням дій російських хакерів, - йдеться в статті. - Для демократів найважливіше питання, чи діяв відставний генерал Флінн незалежно, коли розмовляв з російським послом, або за вказівкою вищої посади з Білого дому».

«Американський народ заслуговує знати, за чиїмись вказівками генерал Флінн діяв, коли провів ці телефонні переговори, і чому Білий дім чекав, поки ці звіти будуть опубліковані, щоб вжити заходів», - сказав сенатор-демократ Марк Уорнер з сенатського комітету з розвідки, який розпочав широке розслідування російського втручання в політичні справи США.

Інші демократи, котрі засідають у цьому органі, натякнули, що комітет з розвідки може надіслати Флинну повістку до суду. «Сенатор Маккейн (республіканець), голова комітету з питань збройних сил, заявив, що відставка Флінна» викликає нові питання про наміри адміністрації Трампа щодо Росії Володимира Путіна «і процитував репліку Трампа про моральну еквівалентність між США і Росією», - йдеться в статті.

Член Палати представників Адам Шифф (демократ, Каліфорнія), впливовий член її комітету з розвідки, написав в Twitter у вівторок: «Ось що мене турбує: це не брехня Флінна коштувала йому посади, а її викриття. [В Білому домі] кілька тижнів все знали і нічого не робили. Чому?».