Відвідувачі нічного клубу в Лондоні отримали опіки токсичною речовиною

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MangleE8 / Facebook Нічний клуб

Постраждали щонайменше 11 людей

Щонайменше 11 людей отримали опіки в результаті впливу невстановленої "токсичної речовини" в нічному клубі в Далстоні на північному сході Лондона. Виклик в поліцію надійшов приблизно о 1:10 ночі. Сотні відвідувачів клубу на Сідворт-стріт були евакуйовані.

За словами поліцейських, дев'яти постраждалим медичну допомогу надали на місці, після чого вони були доставлені в лікарню з невеликими опіками.

Ще двоє самостійно звернулися до відділення невідкладної допомоги. Їх поранення не є небезпечними для життя.

На момент евакуації в нічному клубі перебували близько 600 осіб. Ведеться розслідування, поки ніхто не арештований, повідомили в Скотленд-Ярді.

Нагадаємо, у Колумбії в нічному клубі в результаті вибуху гранати постраждали принаймні 30 людей.

Джерело: BBC