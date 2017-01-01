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    Відвідувачі нічного клубу в Лондоні отримали опіки токсичною речовиною

    • Сьогодні, 08:57
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    Нічний клуб
    MangleE8 / Facebook
    Нічний клуб

    Постраждали щонайменше 11 людей

    Щонайменше 11 людей отримали опіки в результаті впливу невстановленої "токсичної речовини" в нічному клубі в Далстоні на північному сході Лондона. Виклик в поліцію надійшов приблизно о 1:10 ночі. Сотні відвідувачів клубу на Сідворт-стріт були евакуйовані.

    За словами поліцейських, дев'яти постраждалим медичну допомогу надали на місці, після чого вони були доставлені в лікарню з невеликими опіками.

    Ще двоє самостійно звернулися до відділення невідкладної допомоги. Їх поранення не є небезпечними для життя.

    На момент евакуації в нічному клубі перебували близько 600 осіб. Ведеться розслідування, поки ніхто не арештований, повідомили в Скотленд-Ярді.

    Нагадаємо, у Колумбії в нічному клубі в результаті вибуху гранати постраждали принаймні 30 людей.

    Джерело: BBC

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