Відвідуваність «Вконтакте» в Україні за п‘ять днів після блокування впала на три млн візитів

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До введення санкцій щоденна відвідуваність «Вконтакте» в Україні становила в середньому 10,1 млн візитів. 20 травня українські інтернет-користувачі відвідали соцмережу лише 6,75 млн разів

Відвідуваність російської соціальної мережі «ВКонтакте» через п'ять днів після блокування в Україні російських інтернет-ресурсів впала на три млн візитів, а відвідуваність російського порталу «Яндекс» знизилася приблизно на 2 млн візитів з 6 млн. Як повідомляє «Економічна правда», про це свідчать статистичні дані компанії SimilarWeb.

Надана статистика не включає унікальні візити з десктопів.

Згідно з даними на 20 травня 2017 року, відвідуваність соцмережі «Вконтакте» через 5 днів після рішення про блокування доступу до неї впала на 3,35 млн візитів. До введення санкцій щоденна відвідуваність соцмережі в Україні становила в середньому 10,1 млн візитів. 20 травня українські інтернет-користувачі відвідали «Вконтакте» лише 6,75 млн разів.

Ще одна заблокована в Україні російська соцмережа «Одноклассники», втратила, в середньому, 1, 67 млн візитів з 4,64 млн. Відвідуваність інтернет-порталу російської компанії «Яндекс», що потрапила під санкції, знизилася приблизно на 2 млн візитів з 6 млн.

Відвідуваність російського порталу mail.ru впала на 1,22 млн візитів з загальної середньої кількості в 4,62 млн. Як зазначив аналітик відділу маркетингу SimilarWeb Павло Тучинський, представлені дані в переважній більшості випадків враховують відвідувачів з України, які зайшли на заблокований інтернет-ресурс через VPN-сервіси.

«Якщо користувач спочатку зайшов в інтернет через VPN, що, як правило, і відбувається, ми побачимо країну-оригінал», – зазначив він.

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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