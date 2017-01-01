Відзавтра в Україні заборонено ловити рибу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сума штрафів за порушення правил рибальства становить від 34 до 170 грн, за грубе порушення – від 340 до 680 грн

З 1 квітня в 21 області України розпочинається нерестова заборона на вилов риби. Йдеться про Вінницьку, Волинську, Донецьку, Дніпропетровську, Житомирську, Івано-Франківську, Запорізьку, Луганську, Львівську, Миколаївську, Кіровоградську, Київську, Полтавську, Тернопільську, Харківську, Хмельницьку, Сумську, Рівненську, Чернігівську, Чернівецьку, Черкаську області та місто Київ. Тривалість заборони відрізняється залежно від областей та водойм.

«Дотримання рибалками-любителями та рибалками-промисловиками правил є вкрай важливим під час нересту, оскільки він відіграє важливу роль у відтворенні природних ресурсів та підтриманні сталих запасів риби. Кожен рибалка повинен починати з себе – не порушувати правил рибальства», – наголосив голова Держрибагентства Ярема Ковалів.

Відповідно до Правил промислового рибальства, у рибогосподарських водних об’єктах України встановлено заборону на добування водних живих ресурсів на час ходу риби на нерест. Також під час нересту заборонено проведення вибухових та інших видів робіт, добування будівельних матеріалів (видобування піщано-гравійної суміші, розчистка русел річок, днопоглиблення, берегоукріплення тощо).

Рибалкам-любителям під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега у межах населеного пункту у дозволених місцях, за межами нерестовищ (межі визначено у наказах). Заборонено пересування човнів, організацію змагань з рибальства, проведення підводного полювання.

Порушення правил рибальства під час нерестової заборони карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Сума штрафів за порушення правил рибальства становить від 34 до 170 грн, за грубе порушення правил рибальства – від 340 до 680 грн.