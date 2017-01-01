Вихідні прийдуть в Україну без дощів

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Літо в Україні

У суботу в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний

У суботу, 3 червня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +18...+20 градусів. Про цьому повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+11 градусів, вдень +19...+25 градусів, на Закарпатті до +27 градусів. У Карпатах без опадів, температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +12...+17 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+11 градусів, вдень +16...+23 градуси, у Сумській області +14...+19 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+13 градусів, вдень +18...+24 градуси.

На сході України мінлива хмарність, уночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +15...+22 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +21...+27 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +22...+27 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +14...+16 градусів, вдень +22...+24 градуси.

2 червня на 9:00 температура води становила в Чорному й Азовському морях +20...+23 градуси, у районі Приморського й Одеси +17 градусів, у Дніпрі біля Києва +18 градусів.

Джерело: Українські новини