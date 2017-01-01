Вихідні прийдуть в Україну з дощами

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Дощова погода

У суботу буде прохолодно

У суботу, 11 березня, в Києві буде хмарно з проясненнями, дощ, вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 градуси, вдень +5...+7 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, дощ, вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, удень +2...+8 градусів, на Закарпатті до +11 градусів. У Карпатах дощ з мокрим снігом, температура повітря вночі й удень +2...-3 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, дощ, у Сумській області без опадів, вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, удень +3...+10 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, дощ, у Полтавській і Дніпропетровській областях без опадів, вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, удень +5...+12 градусів, у Вінницькій області +3...+8 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер східний, 5–10 м/с, місцями пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі -2...+4 градуси, вдень +6...+12 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, дощ, у Херсонській області невеликий дощ, у Запорізькій області без опадів, вітер північно-східний, 5–10 м/с, в Запорізькій області подекуди пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі -1...+6 градусів, вдень +5...+12 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, дощ, вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, удень +7...+12 градусів. У Ялті дощ. Температура вночі +4...+6 градусів, удень +9...+11 градусів.

Джерело: Українські новини