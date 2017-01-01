Вихідні в Україну прийдуть з мокрим снігом та потеплінням

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У суботу в більшості областей йтиме мокрий сніг, у неділю – без опадів

У суботу, 18 лютого, в Києві хмарно, невеликий мокрий сніг і дощ, на дорогах подекуди ожеледь, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси, удень +1...+3 градуси.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно із проясненнями, невеликий мокрий сніг і дощ, уночі й вранці подекуди туман, на дорогах ожеледь, вітер західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +2...-7 градусів, удень 0...+5 градусів.

У Карпатах невеликий мокрий сніг і дощ, температура повітря вночі -2...-7 градусів, удень +1...-4 градуси.

На півночі України хмарно, невеликий мокрий сніг і дощ, уночі та вранці подекуди туман, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +1...-5 градусів, удень -1...+5 градусів.

У центрі України хмарно із проясненнями, невеликий мокрий сніг і дощ, уночі й вранці подекуди туман, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі 0...-6 градусів, удень 0...+5 градусів.

На сході України хмарно, невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -2...-8 градусів, удень -1...+5 градусів.

На півдні України хмарно із проясненнями, без опадів, уночі й вранці подекуди туман, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, удень +3...+8 градусів.

У Криму хмарно із проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +4...+9 градусів.