Вихідні в зоні АТО: ОБСЄ зафіксувала понад 450 вибухів

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Місія ОБСЄ на Донбасі

В ОБСЄ нагадали, що після підриву автомобіля місії було звужено можливості для проведення спостереження

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що за минулу суботу та неділю на Донбасі зафіксувала понад 450 вибухів.

Про це з посиланням на звіт місії повідомляє «Уніан».

Спостерігачі наголошують, що діяльність місії у Донецькій і Луганській областях залишається обмеженою після інциденту, який стався 23 квітня біля села Пришиб, що звузив можливості для проведення спостереження, в тому числі за порушеннями режиму припинення вогню.

Як зазначають у СММ, між вечорами 28 та 29 квітня співробітники ОБСЄ зафіксували менше порушень режиму припинення вогню у Донецькій області у порівнянні з попереднім звітним періодом. Зокрема, було задокументовано близько 160 вибухів відносно близько 430 вибухів до того.Також місія ОБСЄ заявляє, що між вечорами 29 та 30 квітня було зафіксовано менше вибухів (близько 100), але майже подібну кількість порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області між вечорами 28 та 29 квітня СММ зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи майже 130 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли таких вибухів було 52. Разом з тим сказано, що між вечорами 29 та 30 квітня представники місії задокументували менше порушень режиму тиші, в тому числі 75 вибухів.



Нагадаємо, 28 квітня спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ ледь не стали жертвами чергового вибуху в районі населеного пункту Молодіжне, який знаходиться під контролем бойовиків «ЛНР».

23 квітня в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один дістав поранення. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини, а не одна.