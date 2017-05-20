Вік машин в Україні побив європейські рекорди

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Раритетні автомобілі

В Україні зареєстровано понад 9,1 млн. транспортних засобів, з яких 53,4% – раритет

Експерти Моторного страхового бюро визначили, скільки років у середньому автомобілям, зареєстрованим в Україні. У Європі цей показник становить 8,6 року. Українські ж «залізні коні» набагато старші – їм у середньому 19,6 року, повідомляє Експрес.

Востаннє таку тривалість «життя» транспортних засобів в Україні було зафіксовано ще у 2000-х роках. Відтоді показники поліпшувалися. Загалом в Україні зареєстровано понад 9,1 млн. транспортних засобів, з яких 53,4% – раритет.

Ці автомобілі були випущені ще за часів існування СРСР. Близько 20% автомобілів випущено до 1985 року. Масові марки авто – ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, а також «Volkswagen». «Використання таких старих машин неприпустиме, – вважає Руслан Скотаренко, автомобільний експерт та власник автошколи. Їх потрібно або утилізувати, або колекціонувати. Для регулярної їзди вони не придатні. Чим старша машина, тим більший ризик того, що її деталі несправні та потребують заміни».

Найчастіше у автомобілів після десяти років постійного використання зношуються такі елементи, як стартер, генератор та акумулятор. Їх заміна коштує тисячі гривень та не завжди виправдовує себе. Непередбачувано ламаються ручки дверей, самі двері, поворотники. Передбачити, коли саме вийде з ладу певна деталь, неможливо. «Оптимальний вік автомобіля – до 10 років, а навіть до 5, – каже Скотаренко. - Тому до автомобільних шкіл та державних установ намагаються брати машини, виготовлені щонайпізніше у 2010 році. Таким, крім заміни мастила, більше нічого не знадобиться».

Проводити технічний огляд сучасного автомобіля потрібно раз на рік, а тих, яким понад 20 років – кожні два-три місяці.

У Моторному страховому бюро стверджують, що невдовзі середній вік українських авто може зрости і до 23 років, – на нові машини у нас грошей нема. Утім наші «коні» ще не найстаріші. Найбільшими поціновувачами раритетних автівок є жителі Куби. Тут машинам у середньому 40 років.