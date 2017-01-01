Виконавцем теракту в Лондоні міг бути громадянин Великобританії

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Загиблий терорист

Абу Іззадін раніше потрапляв у поле зору британських спецслужб

Британські спецслужби встановили особу чоловіка, який влаштував теракт в Лондоні. Підозрюваним є Абу Іззадін, повідомляє The Independent.

Громадянин Великобританії Абу Іззадін, також відомий під ім'ям Тревор Брукс, був за кермом автомобіля під час теракту, а також намагався напасти на співробітників поліції, пише видання.

Фотографію нападника на своїй сторінці у Twitter розмістив також журналіст Пол Джозеф Ватсон.

New photo of alleged terrorist in London. pic.twitter.com/r4xbs6R9lB — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) 22 березня 2017 р.

Ізадін вже потрапляв в поле зору британських спецслужб, за інформацією ЗМІ чоловік провів деякий час у в'язниці за пособництво терористичної діяльності. Іззадін вів канал на YouTube, де називав членів парламенту «невірними» і закликав до вбивства поліцейських.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. В результаті стрілянини була припинена робота плати громад британського парламенту.

Потім автомобіль задавив мінімум п'ятьох людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де раніше стався інцидент зі стріляниною.

Згодом поліція застрелила нападника біля парламенту.

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В результаті теракту у Лондоні на Вестмінстерському мосту і на території, що прилягає до будівлі парламенту загинуло 4 людей, враховуючи поліцейського та нападника. Ще 20 людей поранено.

Детальніше читайте в матеріалі «Главкома» «Теракт у Лондоні: авто задавило не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту».