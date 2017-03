Виконавцем теракту в Лондоні міг бути громадянин Великобританії

Абу Іззадін раніше потрапляв у поле зору британських спецслужб

Британські спецслужби встановили особу чоловіка, який влаштував теракт в Лондоні. Підозрюваним є Абу Іззадін, повідомляє The Independent.

Громадянин Великобританії Абу Іззадін, також відомий під ім'ям Тревор Брукс, був за кермом автомобіля під час теракту, а також намагався напасти на співробітників поліції, пише видання.

Фотографію нападника на своїй сторінці у Twitter розмістив також журналіст Пол Джозеф Ватсон.

New photo of alleged terrorist in London. pic.twitter.com/r4xbs6R9lB