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    Виконавця теракту на блокпосту в Маріуполі у 2014 році засудили заочно

    • Вчора, 23:23
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    Бойовик вчинив терористичний акт у вигляді вибуху на блокпосту сил антитерористичної операції (м. Маріуполь)
    Бойовик вчинив терористичний акт у вигляді вибуху на блокпосту сил антитерористичної операції (м. Маріуполь)

    Виконавця теракту засудили заочно до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

    Виконавця теракту на блокпосту у Маріуполі у 2014 році, внаслідок якого загинуло двоє нацгвардійців, заочно засудили до 15 років позбавлення волі.

    Про це повідомляє Генеральна прокуратура України.

    «В судовому засіданні доведено, що зазначений громадянин 1 листопада 2014 року, будучи учасником терористичної організації «ДНР», діючи за попередньою змовою з представниками спецслужб Російської Федерації та учасниками диверсійно-розвідувальної групи «Сват», терористичної організації «ДНР», незаконно виготовив вибуховий пристрій, розмістив його в автомобілі «ІЖ-2515» та із застосуванням якого, 2 листопада 2014 року вчинив терористичний акт у вигляді вибуху на блокпосту сил антитерористичної операції (м. Маріуполь), що спричинило загибель двох військовослужбовців Національної гвардії України та тілесні ушкодження двом особам», – йдеться у повідомленні прокуратури.

    Оскільки обвинувачений переховується від органів слідства та суду, його засудили заочно до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Це рішення ухвалив Орджонікідзевський районний суд Маріуполя.

    Маріуполь прокуратура ДНР
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