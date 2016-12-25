Викрадачам лівійського літака на Мальті «світить» довічне

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Літак Airbus А320 авіакомпанії Afriqiyah Airways

Крім викрадення літака, в суді проти затриманих висунули низку інших обвинувачень

На Мальті почався суд над двома лівійцями, які в п'ятницю захопили літак Airbus А320 авіакомпанії Afriqiyah Airways, який виконував у Лівії внутрішній рейс з Сабхи в Триполі.

Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на видання Times of Malta.

Мусса Саа і Алі Ахмед Салех були доставлені в суд у другій половині дня в неділю. Поблизу суду за ними спостерігав натовп з близька 200 людей.

Проти них висунули низку звинувачень, включаючи викрадення літака, володіння фальшивою зброєю, застосування сили проти особи, що перебуває на борту літака, утримання людей проти їх волі, погрози розправи, спроби спричинити фінансову чи економічну нестабільність уряду або міжнародного інституту.

У разі доведення вини чоловікам загрожує довічне ув’язнення.

Обоє викрадачів не визнають своєї провини.

Нагадаємо, літак Airbus А320 авіакомпанії Afriqiyah Airways, який виконував у Лівії внутрішній рейс з Сабхи в Тріполі, був захоплений. На борту літака перебували 111 пасажирів і сім членів екіпажу.

Один з чоловіків погрожував підірвати повітряне судно.

Згодом, двоє людей, що захопили авіалайнер Airbus A-320, відпустили заручників і здалися поліції Мальти.

Попередня експертиза показала, що зброя, яку використовували викрадачі, виявилася муляжем.