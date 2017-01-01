Викрадення Гончаренка: Парубій закликав правоохоронців до ретельних пошуків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Парубій

Правоохоронні органи повинні негайно вжити всі необхідні заходи для того, щоб ця ситуація була вирішена, - спікер

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликав правоохоронців вжити всіх можливих заходів у зв'язку з викрадення народного депутата від фракції «Блок Петра Порошенка» Олексія Гончаренка.

Так, голова фракції БПП Ігор Гринів оголосив у сесійній залі про викрадення свого колеги. «Сталася надзвичайна подія – в Одесі серед білого дня викрадений народний депутат невідомими людьми Олексій Гончаренко. Я хотів би звернутися до правоохоронних органів, до прокуратури, ця інформація на сьогодні підтверджена – я розмовляв з прокурором області. Я хотів би звернутися до керівництва правоохоронних органів про термінове створення спеціального штабу по такій кризовій ситуації», - повідомив очільник фракції.

В свою чергу голова Ради підтримав пропозицію Гриніва і закликав правоохоронців вжити всіх необхідних заходів для вирішення ситуації. «Колеги, я підтримую Ігоря Гриніва і вважаю правоохоронні органи повинні негайно вжити всі необхідні заходи для того, щоб ця ситуація була вирішена. І прошу це оформити як звернення від голови Верховної Ради, від парламенту», - підкреслив голова парламенту.

Нагадаємо, прокуратура Одеської області повідомила, що невідомі викралинародного депутата від Блоку Петра Порошенка Олексія Гончаренка. Наразі із телефоном Гончаренка зв'язок відсутній.

Наразі факт викрадення нардепа підтвердила речниця Генпрокурора Лариса Сарган та речниця СБУ Олена Гітлянська.