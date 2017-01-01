«Викрадення» Гончаренка: ЗМІ оприлюднили оперативне відео СБУ

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Злочинну групу «вели» два місяці

Видання «ДумскаяТВ» оприлюднило здобуту СБУ відеозапис розмови депутата Лиманського райради від «Опозиційного блоку» Олександра Кушнарьова з двома іншими людьми. Вони обговорюють підготовку замаху і нанесення тяжких тілесних ушкоджень нардепу Гончаренку.

За інформацією спецслужби, злочинну групу «вели» два місяці.

Крім того, стало відомо, що викрадення Гончаренка пов'язане з групою, яка займалася розпалюванням національної і міжетнічної ворожнечі в Одесі. Про це повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко.

«Документуючи цю группу, правоохоронцями і встановлений факт посягання на життя і здоров'я народного депутата Олексія Гончаренка», - зазначив Жученко.

Начальник управління СБУ в Одеській області Сергій Батраков повідомив, що ця група діяла близько року, видаючи і масово тиражуючи матеріали, спрямовані на розпалювання ворожнечі між росіянами, українцями і євреями, а також проти українських патріотів. Наразі всі її члени встановлені, проводяться шість обшуків, вилучено кілька сот екземплярів книг з назвами на кшталт «Слуги зла - как выглядят украинские националисты» та «Одесские колокола Хатыни».

Як повідомлялось, СБУ інсценувало викрадення нардепа з метою впіймати злочинців.