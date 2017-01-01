Вілкул розказав про наслідки підвищення тарифів на вантажні перевезення залізницею



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Вілкул

За словами народного депутата, зростання тарифів на залізничні перевезення спричинить масове скорочення робочих місць

Плани «Укрзалізниці» підвищити на 25% вартість вантажних перевезень «Укрзалізницею» призведуть до зниження конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, що викличе чергову хвилю скорочень персоналу. Про це написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат Олександр Вілкул.

Також, за словами депутата, скандал довкола перепідпорядкування «Укрзалізниці» від Міністерства інфраструктури безпосередньо Кабміну відволікає суспільство від підвищення тарифів на перевезення.

«Ці скандали відволікають від головного – підвищення цін на квитки для пасажирів на третину протягом року та підвищення на 25% вартості вантажних перевезень. Понад 30 тис. працівників промпідприємств можуть втратити роботу через чергове підвищення «Укрзалізницею» тарифів на перевезення вантажів», – заявив Вілкул.

На думку депутата, керівництво державного монополіста «Укрзалізниця» вже встигло дискредитувати себе.

«Люди вже відкрито називають поляка «примхливим шоуменом» і «ширмою». Про корупцію на «Укрзалізниці» кажуть усі. І що її переведення з підпорядкування Міністерству інфраструктури під Кабмін відбувається з порушенням процедури. В якій ще країні міністерство погрожує подати в суд на Кабмін?» – написав депутат.

Крім того, за словами Вілкула, потреби в підвищенні тарифів на залізничні перевезення немає.

«За оцінками експертів, у самій «Укрзалізниці» достатньо ресурсів для економії коштів, треба лише побороти корупцію всередині УЗ», – резюмував депутат.