Вілкул заговорив українською з трибуни Ради

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Олександр Вілкул

Виступ нардепа від Опоблоку торкався радикалів, яким «все можна»

Скандальний нардеп від «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул сьогодні під час виступу з трибуни Верховної Ради виступав українською мовою.

Виступ Вілкула торкався радикалів, яким «все можна», облиття соратниці Наталії Королевської зеленкою, через що вона «реально може втратити зір», а також обурення політикою декомунізації.

Зазначимо, що раніше в інтерв'ю «Главкому» відомий мовознавець Олександр Пономарів зазначав, що Вілкул вміє розмовляти українською. «Є люди, які чудово володіють українською, але не говорять нею. От якщо взяти одного з представників дуже мені несимпатичного Опозиційного блоку – Олександра Вілкула. Він уміє дуже добре говорити українською, але він демонстративно нею не розмовляє», - сказав він.

Як відомо, Вілкул до останнього час принципово виступав російською мовою. Парадоксально, але саме завдяки йому використання української мови під час виступів з трибуни Ради стало обов'язковим.