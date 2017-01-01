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    Вілкул заговорив українською з трибуни Ради

    • Сьогодні, 12:44
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    Олександр Вілкул
    Олександр Вілкул

    Виступ нардепа від Опоблоку торкався радикалів, яким «все можна»

    Скандальний нардеп від  «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул сьогодні під час виступу з трибуни Верховної Ради виступав українською мовою.

    Виступ Вілкула торкався радикалів, яким  «все можна», облиття соратниці Наталії Королевської зеленкою, через що вона  «реально може втратити зір», а також обурення політикою декомунізації.

    Зазначимо, що раніше в інтерв'ю «Главкому» відомий мовознавець Олександр Пономарів зазначав, що Вілкул вміє розмовляти українською. «Є люди, які чудово володіють українською, але не говорять нею. От якщо взяти одного з представників дуже мені несимпатичного Опозиційного блоку – Олександра Вілкула. Він уміє дуже добре говорити українською, але він демонстративно нею не розмовляє», - сказав він.

    Як відомо, Вілкул до останнього час принципово виступав російською мовою. Парадоксально, але саме завдяки йому використання української мови під час виступів з трибуни Ради стало обов'язковим.

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    мова українська мова Олександр Вілкул
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