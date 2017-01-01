Вилучена у нідерландського журналіста кістка належала пасажиру збитого MH17

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За повідомленням прокуратури Нідерландів, фото і відео, які Спеккерс відзняв на місці катастрофи, мали важливе значення для розслідування

В ході тестування ДНК було встановлено, що вилучена у нідерландського журналіста Мікеля Спеккерса людська кістка, яку той привіз з Донбасу, належала пасажиру збитого «Боїнгу» MH17. Про це повідомляє прокуратура Нідерландів.

Зазначається, що поліція затримала журналіста в аеропорту «Схіпгол», що недалеко від Амстердама, 9 січня. Раніше він заявляв, що бажає передати поліції об’єкти, зібрані з місця авіакатастрофи, проте після прибуття відмовився від співпраці.

За повідомленням прокуратури Нідерландів, фото і відео, які Спеккерс відзняв на місці катастрофи, мали важливе значення для розслідування. Зазначається, що журналіста не заарештовували.

Справу щодо збору предметів з місця катастрофи літака передали до суду, який вирішив, що частина предметів, вилучених у Спеккерса, може бути використана у подальшому розслідуванні катастрофи MH17.