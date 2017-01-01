  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Винищувачі ВМС Туреччини порушили повітряний простір Греції

    • Сьогодні, 13:31
    • Розсилка
    Літак CN-235 ВМС Туреччини
    Літак CN-235 ВМС Туреччини

    Усі літаки були перехоплені та супроводжені грецькими винищувачами відповідно до міжнародної практики

    Два турецькі винищувачі F-16 у понеділок тричі порушили національний повітряний простір Греції.

    Про це повідомляє газета Ekathimerini із посиланням на військових чиновників.

    «Порушення повітряного простору зафіксоване у північно-східній, центральній та південно-східній частині Егейського моря», - йдеться у повідомленні.

    Крім цього, зазначається, що турецькі винищувачі та літак CN-235 також чотири рази заходили в район польотної інформації Афін.

    Усі літаки були перехоплені та супроводжені грецькими винищувачами відповідно до міжнародної практики.

    Нагадаємо, у Пентагоні повідомили, що російські бомбардувальники тричі за місяць кружляли над США.

    США літак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ