Винищувачі ВМС Туреччини порушили повітряний простір Греції
- Сьогодні, 13:31
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Літак CN-235 ВМС Туреччини
Усі літаки були перехоплені та супроводжені грецькими винищувачами відповідно до міжнародної практики
Два турецькі винищувачі F-16 у понеділок тричі порушили національний повітряний простір Греції.
Про це повідомляє газета Ekathimerini із посиланням на військових чиновників.
«Порушення повітряного простору зафіксоване у північно-східній, центральній та південно-східній частині Егейського моря», - йдеться у повідомленні.
Крім цього, зазначається, що турецькі винищувачі та літак CN-235 також чотири рази заходили в район польотної інформації Афін.
Усі літаки були перехоплені та супроводжені грецькими винищувачами відповідно до міжнародної практики.
Нагадаємо, у Пентагоні повідомили, що російські бомбардувальники тричі за місяць кружляли над США.