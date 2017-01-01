Винищувачі ВМС Туреччини порушили повітряний простір Греції

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Літак CN-235 ВМС Туреччини

Усі літаки були перехоплені та супроводжені грецькими винищувачами відповідно до міжнародної практики

Два турецькі винищувачі F-16 у понеділок тричі порушили національний повітряний простір Греції.

Про це повідомляє газета Ekathimerini із посиланням на військових чиновників.

«Порушення повітряного простору зафіксоване у північно-східній, центральній та південно-східній частині Егейського моря», - йдеться у повідомленні.

Крім цього, зазначається, що турецькі винищувачі та літак CN-235 також чотири рази заходили в район польотної інформації Афін.

Усі літаки були перехоплені та супроводжені грецькими винищувачами відповідно до міжнародної практики.

Нагадаємо, у Пентагоні повідомили, що російські бомбардувальники тричі за місяць кружляли над США.