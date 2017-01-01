Суд ухвалив сенсаційне рішення: ректору вишу дозволили не оприлюднювати декларацію

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Феміді виявилося достатньо пояснень керівника вузу про те, що інформація про його статки може бути використана «ДНР»

Вінницький міський суд не побачив адміністративного правопорушення з боку ректора Донецького національного університету (ДНУ) у відмові оприлюднювати свою декларацію про майно та доходи.

Про це зазначено у відповідній постанові судді Ярослава Івченка.

У червні 2016 року Благодійний фонд «Україна-Георгія» на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації» звернувся до ДНУ із запитом від щодо надання копій декларацій про майно доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за 2014 та 2015 року ректора закладу. За підписом ректора фонд отримав відповідь, якою було відмовлено в наданні запитуваної інформації. Тоді БФ звернувся зі скаргою до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Омбудсман відкрив провадження проти ректора ДонНУ і вже після цього справа потрапила до суду.

На думку Омбудсмана, ректор вчинив правопорушення, передбачене ч.4 ст.212-3 КУпАП («Порушення права на інформацію та права на звернення»).

Натомість вінницький суд обмежився письмовими поясненнями ректора, який зауважив, що копій декларацій не надав, бо Донецький обласний благодійний фонд «Україна-Георгія» знаходиться на непідконтрольній державі Україні території, і ця інформація може бути використана злочинною організацією ДНР.

З цього суд зробив висновок, що керівник вишу вчинив дії спрямовані не на обмеження доступу до інформації, а ненадання інформації як такої.

Начальник Управління з питань підготовки конституційних подань та дотримання права на доступ до публічної інформації Секретаріату Омбудсмана Ірина Кушнір у «Фейсбуці» відреагувала на це судове рішення.

«Хто знає що таке внутрішнє переконання судді? Ну от коли декларації не надаються у відповідь на інформаційний запит - це є адміністративним правопорушенням. Так думають всі судді з огляду на судову практику. А от коли декларації не надаються ректором Донецького національного університету то тут за внутрішнім переконанням судді складу правопорушення не має. Ну от просто за внутрішнім переконанням, оскільки більше аргументів в постанові нема», - зазначила вона.

Нагадаємо, що з 2012 року ректором Донецького національного університету є Роман Гринюк.