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    Випробування для Трампа: сніговий циклон паралізував 10 штатів

    • Сьогодні, 18:31
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    Сніговий циклон у США
    Сніговий циклон у США

    Губернатори кількох штатів оголосили надзвичайний стан

    Потужний сніговий циклон, що обрушився на північний схід США, охопив щонайменше десять штатів, зупинив роботу державних установ, паралізував транспортну інфраструктуру, в тому числі національну залізницю, а також змусив скасувати близько 7,8 тисяч авіарейсів.

    Стихія набрала сили в понеділок і, за прогнозами синоптиків, її наслідки відчуватимуться ще кілька днів, повідомляє Укрінформ.

    Циклон охопив штати Мериленд, Делавер, Пенсильванія, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Коннектикут, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Вермонт і Мен. Вже зараз в епіцентрі циклону фіксується випадіння до 20-25 см снігу, але протягом ближчих годин його рівень місцями може сягнути до 60 см. За прогнозами, найбільший рівень опадів очікується на північному сході штату Пенсільванія, в долині річки Гудзон у Нью-Йорку, а також частині штатів Вермонт і Нью-Гемпшир.

    Наслідки стихії погіршуються поривчастими вітрами до 100 км/год та низькими температурами – до мінус 7 градусів за Цельсієм вночі.

    Близько 20 млн людей опинилися в сніговій пастці та були вимушені у вівторок залишитися вдома. Через заметілі та обледеніння вулиці в містах і селах опинилися порожніми – працює лише спеціальна та військова техніка. Про перебої у сполученні оголосила також національна залізниця.

    Губернатори кількох штатів у тому числі, Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Коннектикуту й Мериленду оголосили надзвичайний стан у зв'язку з погодними умовами. У багатьох штатах для ліквідації наслідків стихії мобілізовано підрозділи Національної гвардії.

    Слід зазначити, що Дональд Трамп вперше у якості президента займатиметься ліквідацією наслідків стихійного лиха.

    Напередодні через шторм перенесли переговори президента Дональда Трампа з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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