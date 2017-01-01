Випробування для Трампа: сніговий циклон паралізував 10 штатів

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Сніговий циклон у США

Губернатори кількох штатів оголосили надзвичайний стан

Потужний сніговий циклон, що обрушився на північний схід США, охопив щонайменше десять штатів, зупинив роботу державних установ, паралізував транспортну інфраструктуру, в тому числі національну залізницю, а також змусив скасувати близько 7,8 тисяч авіарейсів.

Стихія набрала сили в понеділок і, за прогнозами синоптиків, її наслідки відчуватимуться ще кілька днів, повідомляє Укрінформ.

Циклон охопив штати Мериленд, Делавер, Пенсильванія, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Коннектикут, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Вермонт і Мен. Вже зараз в епіцентрі циклону фіксується випадіння до 20-25 см снігу, але протягом ближчих годин його рівень місцями може сягнути до 60 см. За прогнозами, найбільший рівень опадів очікується на північному сході штату Пенсільванія, в долині річки Гудзон у Нью-Йорку, а також частині штатів Вермонт і Нью-Гемпшир.

Наслідки стихії погіршуються поривчастими вітрами до 100 км/год та низькими температурами – до мінус 7 градусів за Цельсієм вночі.

Близько 20 млн людей опинилися в сніговій пастці та були вимушені у вівторок залишитися вдома. Через заметілі та обледеніння вулиці в містах і селах опинилися порожніми – працює лише спеціальна та військова техніка. Про перебої у сполученні оголосила також національна залізниця.

Губернатори кількох штатів у тому числі, Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Коннектикуту й Мериленду оголосили надзвичайний стан у зв'язку з погодними умовами. У багатьох штатах для ліквідації наслідків стихії мобілізовано підрозділи Національної гвардії.

Слід зазначити, що Дональд Трамп вперше у якості президента займатиметься ліквідацією наслідків стихійного лиха.

Напередодні через шторм перенесли переговори президента Дональда Трампа з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.