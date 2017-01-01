Випустити ракети по авіабазі в Сирії Трампа вмовила його дочка Іванка – The Independent



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп з дочкою Іванкою

Після удару США Іванка Трамп написала у своєму Twitter: «Ми живемо в часи, які вимагають важких рішень»

Дочка президента США Дональда Трампа Іванка підштовхнула батька завдати авіаудару по авіабазі у Сирії. Про це повідомляє The Independent із посиланням на інформацію, яка надійшла закритою лінією прем'єру Великої Британії Терезі Мей та міністру зовнішніх справ країни Борису Джонсону від посла в США Кіма Даррока.

Видання пише, що хоч Трамп був вражений кадрами із загибеллю понад 80 людей після хіматаки у Сирії, все-таки вирішальною позицією щодо дій у відповідь на злочини армії Асада була думка його старшої доньки – Іванки Трамп. Адже, як зазначили міністри, реакція адміністрації Трампа була «сильнішою, ніж очікувалося». Після удару США Іванка написала у своєму Twitter: «Ми живемо в часи, які вимагають важких рішень. Пишаюся своїм батьком, що він відмовився прийняти ці жахливі злочини проти людяності».

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп у ніч проти 7 квітня віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.

У суботу Дональд Трамп привітав американських військових чоловіків і жінок з успішним ударом по авіаційній базі лояльних режиму Асада військ.