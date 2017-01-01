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    Вірус WannaCry викликав у Росії масштабний збій з видачею водійських посвідчень

    • Сьогодні, 17:28
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    Хакери
    Хакери

    Імовірно, хакери могли завантажувати базу даних з реєстраційних дій

    У кількох регіонах Росії перестали видавати водійські посвідчення. Зокрема, водії не змогли отримати документи в Санкт-Петербурзі, Татарстані, Новосибірську і Карелії, пише Газета.ру.

    «Імовірно, хакери могли завантажувати базу даних з реєстраційних дій, яка може використовуватися в подальшому професійними викрадачами», — йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що 12 травня новий вірус із вимогою викупу вразив десятки тисяч комп’ютерів у різних країнах. Найбільше таких випадків виявлено в Росії, Україні і Тайвані. За даними Kaspersky Lab, було зафіксовано більше 45 тисяч подібних атак у 74 країнах світу.

    Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію «Мегафон».

    Пізніше спеціаліст з Британії випадково призупинив новий вірус.

    За даними спеціалістів, атака була вчинена кіберугрупованням з можливими зв’язками з Росією.

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