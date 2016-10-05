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    Вища кваліфікаційна комісія рекомендує звільнити суддю Дубаса, який заарештував автомайданівця

    • Сьогодні, 07:52
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    Дубас у січні 2014 року ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою автомайданівця

    Колегія Вищої кваліфікаційної комісії суддів рекомендує звільнити суддю Дарницького райсуду Києва Віктора Дубаса.

    Про це йдеться в оприлюдненому в середу повідомленні прес-служби ВККС.

    «Розглянувши звернення голови ГО «Майдан-Громадський Контроль» Колбанцева Комісія вирішила направити подання про звільнення з посади судді Дарницького районного суду міста Києва Дубаса Віктора Анатолійовича», - сказано у тексті.

    В інформації зазначається, що Дубас у січні 2014 року ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою для Андрія Шминдюка, затриманого співробітниками спецпідрозділу МВС України «Беркут».

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