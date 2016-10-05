Вища кваліфікаційна комісія рекомендує звільнити суддю Дубаса, який заарештував автомайданівця

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Дубас у січні 2014 року ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою автомайданівця

Колегія Вищої кваліфікаційної комісії суддів рекомендує звільнити суддю Дарницького райсуду Києва Віктора Дубаса.

Про це йдеться в оприлюдненому в середу повідомленні прес-служби ВККС.

«Розглянувши звернення голови ГО «Майдан-Громадський Контроль» Колбанцева Комісія вирішила направити подання про звільнення з посади судді Дарницького районного суду міста Києва Дубаса Віктора Анатолійовича», - сказано у тексті.

В інформації зазначається, що Дубас у січні 2014 року ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою для Андрія Шминдюка, затриманого співробітниками спецпідрозділу МВС України «Беркут».