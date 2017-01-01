Вища рада правосуддя оцінить заяви Луценка про справу Януковича

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Фото: УНІАН Генпрокурор Юрій Луценко

Адвокат Януковича попросив суд вивчити висловлювання генпрокурора Луценка в ході судового засідання, а також дати їм оцінку

Оболонський районний суд Києва проситиме Вищу раду правосуддя оцінити висловлювання генерального прокурора Юрія Луценка з приводу судового процесу над екс-президентом Віктором Януковичем, зроблені ним під час свого звіту в парламенті 24 травня.

Як повідомляє Укрінформ, відповідне рішення оголосив головуючий суддя на засіданні у справі про державну зраду екс-президента Владислав Дев'ятко у відповідь на заяву адвоката Януковича Віталія Сердюка.

Зокрема, захист екс-президента апелював до того, що генпрокурор під час виступу у Верховній Раді своїм головним досягненням назвав завершення слідства і початок судового процесу над Януковичем за обвинуваченням у державній зраді та пообіцяв, що Янукович заочно понесе відповідальність, а його активи будуть конфісковані.

«Це до початку розгляду судової справи по суті генеральний прокурор всупереч вимогам презумпції невинуватості, принципам правосуддя щодо самостійності суддів та нездійснення на них незаконного впливу вже дає чіткі меседжі про те, що буде винесено обвинувальний вирок по справі», - зазначив Сердюк.

«Незважаючи на те, що у кримінальному провадженні проводиться підготовче засідання і справа навіть ще не прийнята до розгляду судом, генпрокурор наперед повідомив, що суд розглядатиме справу у ході заочного розслідування. Звідки генпрокурор ще до розгляду клопотання судом по суті вже заявляє про заочний розгляд даної справи?» - додав адвокат.

Сердюк попросив суд вивчити висловлювання генпрокурора в ході судового засідання, а також дати їм оцінку. Без цього, на переконання, адвоката, починати судовий розгляд по суті даної справи не є доцільним.

У свою чергу головуючий суддя у справі про держзраду Януковича Дев'ятко зазначив, що такі висловлювання генпрокурора, якщо вони дійсно мали місце, недопустимі.

«Суд погоджується із доводами, що такі висловлювання генерального прокурора, якщо вони мали місце, неприпустимі. Тому дані матеріали суд скерує до Вищої ради правосуддя, яка має повноваження реагувати на такі висловлювання», - резюмував суддя.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 травня, Оболонський райсуд Києва продовжив підготовче засідання у справі про держзраду Януковича.

Джерело: Укрінформ