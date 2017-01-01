Вища рада правосуддя переобрала своїм головою Бенедисюка

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Ігор Бенедисюк

Ігор Бенедисюк склав повноваження голови Вищої ради правосуддя і ВПР знову переобрала його на цю посаду

У вівторок, 30 травня, Вища рада правосуддя розглянула заяву Ігоря Бенедисюка про припинення його повноважень як голови ВРП та одностайно ухвалила рішення задовольнити заяву. Про це повідомляє прес-служба Вищої ради правосуддя.

Після цього Вища рада правосуддя розглянула питання про вибори голови ВРП. Відповідно до вимог регламенту Ради, ведення засідання щодо виборів голови ВРП передано найстаршому за віком члену Вищої ради правосуддя Володимиру Комкову.

Заступник голови Вищої ради правосуддя Вадим Беляневич вніс пропозицію обрати головою ВРП Бенедисюка.

Шляхом таємного голосування 17 голосами «за» головою Вищої ради правосуддя було обрано Бенедисюка.

Як повідомлялося, 18 березня на голову Вищої ради правосуддя скоїли напад молодики в балаклавах.

Нагадаємо, президент надав держохорону Бенедисюку.