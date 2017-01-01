Вища рада правосуддя забракувала законопроект про антикорупційні суди

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Вища рада правосуддя дійшла висновку про недоцільність прийняття зазначеного законопроекту як такого, що суперечить Конституції України

9 березня Вища рада правосуддя розглянула питання про затвердження консультативного висновку щодо проекту Закону України «Про антикорупційні суди», внесеного на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України Єгороом Соболєвим, Оксаною Сироїд, Іваном Крульком, Мустафою Найємом, Сергієм Лещенком, Світланою Заліщук. Про це повідомляє прес-служба ВРП.

Законопроект «Про антикорупційні суди» був опрацьований робочою групою, утвореною відповідно до розпорядження голови ВРП.

Вища рада правосуддя дійшла висновку про недоцільність прийняття зазначеного законопроекту як такого, що суперечить Конституції України й не узгоджується із законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду правосуддя», які є базовими імплементаційними законами до Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)».

Вища рада правосуддя ухвалила затвердити консультативний висновок щодо проекту Закону України «Про антикорупційні суди» і надіслати його до Верховної Ради України.