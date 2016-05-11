Вища рада правосуддя звільнила 91 суддю з окупованого Криму

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7 суддів із анексованого півострова було звільнено раніше

Вища рада правосуддя звільнила 91 суддю Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Відповідне сьогодні ухвалили члени Вищою ради правосуддя, повідомляє УНН.

«Звільнили за вчинення істотного дисциплінарного проступку на підставі пункту 3 частини 6 статті 126 Конституції України... суддів АРК та міста Севастополя», — йдеться у рішенні Ради.

Згідно з проектом денним засідання ВРП, звільненню підлягало 98 суддів з Автономної Республіки Крим і Севастополя. Однак, як пояснили у прес-службі Ради, 7 суддів вже було звільнено раніше.

Зазначимо, що вища рада правосуддя планує внести подання на розгляд президентові України про призначення 41 судді на посади до місцевих судів.