Вища рада юстиції розпочала перетворення у Вищу раду правосуддя

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Вища рада юстиції

Вища рада юстиції вирішила розпочати реорганізацію ВРЮ шляхом перетворення у Вищу раду правосуддя

Сьогодні, 12 січня, на засіданні Вища рада юстиції розглянула питання про реорганізацію ВРЮ у Вищу раду правосуддя. Про це повідомляє прес-служба ВРЮ.

5 січня 2017 року набрав чинності Закон України від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII «Про Вищу раду правосуддя», який визначає статус, повноваження, засади організації та порядок діяльності Вищої ради правосуддя.

Відповідно до пункту 4 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону Вища рада правосуддя утворюється шляхом реорганізації Вищої ради юстиції.

Згідно з пунктом 5 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону члени Вищої ради юстиції, призначені або обрані до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», набувають статусу члена Вищої ради правосуддя та здійснюють повноваження членів Вищої ради правосуддя протягом строку, на який вони були призначені чи обрані, але не довше ніж до 30 квітня 2019 року.

Пунктом 10 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що голова Вищої ради юстиції, його заступник набувають статусу та здійснюють повноваження відповідно голови Вищої ради правосуддя, його заступника, визначені цим Законом, до закінчення строку, на який вони були обрані.

Пунктом 23 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону встановлено, що Вища рада юстиції протягом двадцяти днів з дня набрання чинності цим Законом має утворити Комісію з питань реорганізації Вищої ради юстиції та утворення Вищої ради правосуддя; розробити та затвердити Порядок здійснення заходів, пов’язаних із реорганізацією Вищої ради юстиції та утворенням Вищої ради правосуддя.

Заслухавши інформацію голови ВРЮ Ігоря Бенедисюка, Вища рада юстиції вирішила розпочати реорганізацію ВРЮ шляхом перетворення у Вищу раду правосуддя; утворити Комісію з питань реорганізації; затвердити Порядок здійснення заходів, пов’язаних із реорганізацією, зокрема щодо державної реєстрації Вищої ради правосуддя.