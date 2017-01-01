Вищий господарський суд підтвердив права нових власників приміщення фітнес-клубу «Софійський»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будівля фітнес-клубу «Софійський»

Суд довів права власності «БФ Груп» на приміщення ФК «Софійський»

Вищий господарський суд України своїм рішенням підтвердив права компанії «БФ Груп» на володіння приміщенням у центрі столиці, де раніше був розташований фітнес-клуб «Софійський». Такий висновок було ухвалено на засіданні суду 29 травня, повідомляє «РБК-Україна».

Підставою для такого рішення стала доведена в суді фіктивність договорів оренди і суборенди колишніх власників клубу.

Нерухомість, розташована в Києві на провулку Рильського, 5, стала причиною судової суперечки між колишніми власниками і компанією «БФ Груп», яка придбала її з дотриманням усіх норм законодавства в грудні 2016 року. Протягом п’яти місяців представники компанії не могли потрапити в приміщення через спротив колишніх власників.

За словами директора «БФ Груп» Юрія Грищенка, колишня власниця Ірина Рябченко і члени її сім’ї вимагали «компенсацію» за доступ до приміщення. При тому право власності вони втратили задовго до того, оскільки взяли кредит $15 млн під заставу цієї нерухомості в Swedbank, але повернули лише $230 тис.

«Втративши право власності на приміщення в результаті невиплати взятих кредитів перед третіми особами, Ірина Рябченко також перешкоджала Виконавчій службі, яка наклала арешт на майно в забезпечення боргів зі сплати судового збору», – йдеться в повідомленні.

Компанія «БФ Груп» офіційно взяла на себе зобов’язання збереження майна клубу до зняття арешту і пропонує всім співробітникам фітнес-клубу «Софійський» «погасити заборгованості із зарплати, що їх було сформовано колишніми псевдоорендарями приміщень».

Крім того, «БФ Груп» вибачилась перед усіма клієнтами фітнес-клубу, яким колишні власники видавали абонементи навіть після того, як втратили право на користування приміщенням. «Компанія пропонує клієнтам фітнес-клубу компенсувати їхні втрати і гарантує своє сприяння для подання колективних позовів за завдані збитки через недобросовісні дії керівництва фітнес-клубу «Софійський», – заявили у «БФ Груп».