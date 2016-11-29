Вищий спецсуд скасував рішення про дострокове звільнення Лозинського

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Віктор Лозинський за гратами

Вищим спеціалізованим судом задоволено касаційну скаргу прокуратури

Вищий спеціалізований суд задовольнив касаційну скаргу прокуратури та скасував рішення суду про звільнення екс-нардепа Віктора Лозинського умовно-достроково.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.

«Вищим спеціалізованим судом задоволено касаційну скаргу прокуратури та скасовано ухвалу Апеляційного суду Київської області від 06.04.2016, якою залишено без змін ухвалу Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 25.02.2016 про звільнення Лозінського В.О. умовно-достроково від відбування покарання на невідбуту частину покарання - 1 рік 11 місяців 08 днів позбавлення волі», - написав він.

Нагадаємо, колишній нардеп Лозинський був засуджений на 10 років за вбивство і термін його ув'язнення закінчувався 1 березня 2020 року. Разом з тим, завдяки «Закону Савченко» час його перебування за гратами було скорочено він вийшов на волю 6 квітня 2016 року.