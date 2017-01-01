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    Вислані російські дипломати повинні залишити Естонію до кінця травня

    • Сьогодні, 02:22
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    Вислані російські дипломати повинні залишити Естонію
    Фото: РИА-Новости
    Вислані російські дипломати повинні залишити Естонію

    Генконсул Росії в Нарві і його заступник оголошуються персонами нон грата в Естонії

    За словами посла Росії в Естонії Олександра Петрова, генеральний консул в Нарві Дмитро Казеннов і консул Андрій Сургай повинні покинути територію країни до кінця травня.

    «МЗС Естонії повідомив нас, що генконсул Росії в Нарві і його заступник оголошуються персонами нон грата і до кінця місяця повинні залишити країну. Пояснювати мотиви даного рішення в дипломатичній практиці не прийнято. Тому нам залишається тільки шкодувати про це і розглядати цей крок як відверто недружній акт, який буде мати негативні наслідки для двосторонніх відносин», - сказав він.

    Він також зазначив, що Казеннов і Сургай за час своєї роботи «чимало зробили для поліпшення двосторонніх відносин».

    Раніше повідомлялося, що генеральний консул РФ у Нарві Дмитро Казеннов і консул Андрій Сургай будуть вислані з Естонії.

    Нагадаємо, 29 грудня 2016 року США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва. У Росії заперечують будь-яке втручання у президентські вибори у США, які виграв республіканець Дональд Трамп.

    Джерело: РИА НОВОСТИ

    МЗС США Дональд Трамп
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