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    Вислані з США російські дипломати прилетіли в Москву

    • Вчора, 07:16
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    Вислані адміністрацією президента США Барака Обами російські дипломати спеціальним бортом вилетіли з Вашингтона

    Літак з висланими з США співробітниками російських дипустанов приземлився в Москві, передає ТАСС.

    Дипломатів доставив в Москву літак спеціального льотного загону «Росія».

    Раніше вислані адміністрацією президента США Барака Обами російські дипломати спеціальним бортом вилетіли з Вашингтона.

    Нагадаємо, російські дипломати 30 грудня покинули два будинки відпочинкупоблизу Вашингтона і Нью-Йорка відповідно до наказу Білого дому. 

    Білий дім 29 грудня заявив, що дві російські дипломатичні установи – у Нью-Йорку та Меріленді, які, як вважають, займалися розвідкою, будуть закриті, а 35 російських дипломатів – видворені. Такі дії стали частиною санкцій США через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва.

    Посол Росії в ООН Віталій Чуркін назвав виселення дипломатів «скандальним», особливо в час різдвяних свят, коли діти на канікулах, а сім'ї планували проводити час в заміських будинках для відпочинку.

    Раніше повідомлялося, що оголошені персонами нон грата 35 російських дипломатів, залишать США до 1 січня.

    Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва не буде висилати американських дипломатів у відповідь на дії Вашингтона. 

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