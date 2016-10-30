Вислані з США російські дипломати прилетіли в Москву

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Вислані адміністрацією президента США Барака Обами російські дипломати спеціальним бортом вилетіли з Вашингтона

Літак з висланими з США співробітниками російських дипустанов приземлився в Москві, передає ТАСС.

Дипломатів доставив в Москву літак спеціального льотного загону «Росія».

Раніше вислані адміністрацією президента США Барака Обами російські дипломати спеціальним бортом вилетіли з Вашингтона.

Нагадаємо, російські дипломати 30 грудня покинули два будинки відпочинкупоблизу Вашингтона і Нью-Йорка відповідно до наказу Білого дому.

Білий дім 29 грудня заявив, що дві російські дипломатичні установи – у Нью-Йорку та Меріленді, які, як вважають, займалися розвідкою, будуть закриті, а 35 російських дипломатів – видворені. Такі дії стали частиною санкцій США через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва.

Посол Росії в ООН Віталій Чуркін назвав виселення дипломатів «скандальним», особливо в час різдвяних свят, коли діти на канікулах, а сім'ї планували проводити час в заміських будинках для відпочинку.

Раніше повідомлялося, що оголошені персонами нон грата 35 російських дипломатів, залишать США до 1 січня.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва не буде висилати американських дипломатів у відповідь на дії Вашингтона.