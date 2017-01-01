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    Висловлювання Дорна має перевірити СБУ – Нищук

    • Сьогодні, 11:57
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    Міністр культури Євген Нищук
    Фото: Телеграф
    Міністр культури Євген Нищук

    Мінкульт може лише декларативно реагувати на такі заяви

    У Міністерстві культури України вважають неприпустимими заяви українського співака Івана Дорна про конфлікт з Росією, однак не мають на нього юридичного впливу. Про це журналістам перед засіданням уряду заявив міністр культури Євген Нищук, передає  УНН.

    «Мені шкода, що Іван Дорн так прокоментував. У нього різна може бути позиція його особиста, в тому сенсі допомагає він чи не допомагає (АТО — ред.), але говорити про сварку так, наче тут у нас нічого не відбувається — це недостойно», — сказав  Нищук.

    Він зазначив, що Мінкульт може лише декларативно реагувати на заяви Дорна.

    За словами міністра, ці висловлювання мають перевірити в СБУ.

    «Ситуація ступені його висловлювань в частині СБУ, ... яка в принципі виносить ті чи інші певні санкції до тих чи інших виконавців з Росії... Людина, яка тут, яка знає весь процес — мені дійсно прикро, я можу говорити про те, що це неприпустимо, це образливо», — сказав Нищук.

    Як повідомляв «Главком», український співак Іван Дорн відхрестився від допомоги АТО і назвав росіян братами, а конфлікт з Росією — сваркою.

    Кабмін Євген Нищук культура
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