Висловлювання Дорна має перевірити СБУ – Нищук

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Фото: Телеграф Міністр культури Євген Нищук

Мінкульт може лише декларативно реагувати на такі заяви

У Міністерстві культури України вважають неприпустимими заяви українського співака Івана Дорна про конфлікт з Росією, однак не мають на нього юридичного впливу. Про це журналістам перед засіданням уряду заявив міністр культури Євген Нищук, передає УНН.

«Мені шкода, що Іван Дорн так прокоментував. У нього різна може бути позиція його особиста, в тому сенсі допомагає він чи не допомагає (АТО — ред.), але говорити про сварку так, наче тут у нас нічого не відбувається — це недостойно», — сказав Нищук.

Він зазначив, що Мінкульт може лише декларативно реагувати на заяви Дорна.

За словами міністра, ці висловлювання мають перевірити в СБУ.

«Ситуація ступені його висловлювань в частині СБУ, ... яка в принципі виносить ті чи інші певні санкції до тих чи інших виконавців з Росії... Людина, яка тут, яка знає весь процес — мені дійсно прикро, я можу говорити про те, що це неприпустимо, це образливо», — сказав Нищук.

Як повідомляв «Главком», український співак Іван Дорн відхрестився від допомоги АТО і назвав росіян братами, а конфлікт з Росією — сваркою.