Витрати на ліки українця, якого поклали до лікарні, становлять у середньому 2,9 тис. грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лише 17% українців, яким призначали ліки, отримали бодай частину препаратів безкоштовно

Середній розмір сумарних витрат на ліки у випадку госпіталізації для українця становить майже 2,9 тис гривень. Про це свідчать результати опитування проведеного Київським міжнародним інститутом соціології та Школою охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія» у межах проекту «Індекс здоров’я. Україна».

Згідно даних дослідження, у середньому пацієнтам у стаціонарах призначали шість препаратів. І лише 17% тих, кому призначали ліки, отримали бодай частину препаратів безкоштовно. Загалом же 83% опитаних купували всі призначені їм ліки самостійно.

Середній розмір сумарних витрат на ліки (придбаних у лікарні або куплених самостійно в аптеці) у випадку госпіталізації становив 2 892 гривні. Цілком очевидно, що для десятків мільйонів українців, місячні доходи яких у межах 1,2–2,5 тис. грн, це непідйомна сума. Тому найбільш зубожілі взагалі не звертаються по допомогу до лікарів.

Зазначимо, що при амбулаторному зверненні лікар у середньому призначав пацієнтам чотири лікарських препарати. Компенсацію за них від страхової компанії отримували лише 2% опитаних, від лікарняної каси – 1%, від держави – 2%. Середня вартість придбаних ліків становила 822 гривні (найвищий показник у Рівненській області – 1001 гривня).

Нагадаємо, столична влада не може пояснити, чому закуплені міжнародними організаціями за державний кошт ліки не надходять до лікарень у столиці. Відповідь на запит від керівництва Київської державної адміністрації «Главком» очікує вже шість місяців.

Деталі читайте у матеріалі «Главкома»: Куди зникають безкоштовні ліки та мільярди, виділені на них