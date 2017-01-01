Виявилось, що у Насірова немає угорського паспорту

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Фото Укрінформ Роман Насіров

На сьогодні Насіров не порушує зобов'язання, виписані в постанові суду, - Холодницький

Інформація про наявність у відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова угорського громадянства не підтвердилася. Про це повідомив глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

«В даний час не підтвердилося, ніякої інформації немає», - сказав він

Також Холодницький зазначив, що сподівається закінчити справу Насирова у встановлений термін.

«На сьогодні він не порушує зобов'язання, виписані в постанові суду. Це треба визнати. Але викликати його щодня для того, щоб викликати, це недоцільно. Слідчі детективи і прокурори працюють таким чином, щоб завершити провадження. Я очікую завершення цього виробництва в законно встановлений термін - двомісячний строк», - заявив Холодницький.

Слідство вважає, що Насіров, діючи в інтересах депутата Олександра Онищенка, в рамках «газової справи» безпідставно надавав ряду підприємств можливість податкових зобов'язань у розстрочку.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави. Насірова звинувачують у корупції та фінансових махінаціях. Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. 16 березня за Насірова внесли заставу 100 млн грн і він вийшов на волю.

Як раніше повідомляв «Главком», проти Насірова порушено ще одне кримінальне провадження - через незаконну участь чиновника у голосуванні у Раді за децентралізацію 16 липня 2015 року.

Вчора стало відомо про інше провадження проти Насірова - за покриття торгівлі контрафактними підакцизними продуктами.

Як повідомлялось, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про затримання керівника департаменту погашення зобов'язань Державної фіскальної служби.