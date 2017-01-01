Війна на Донбасі вже забрала життя понад 2,6 тис. українських військових

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За весь період АТО поранено 9 тис. 453 воїнів

З початку антитерористичної операції загинуло 2 тис. 629 українських військових. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

Із загальної кількості загиблих 2 тис. 220 осіб – військові ЗСУ, інші загиблі служили в Нацгвардії, МВС, СБУ, ДержНС.

Крім того, за весь період АТО поранено 9 тис. 453 українських військових, з них 7 764 тис. служили в ЗСУ, решта – в Нацгвардії, МВС, СБУ, ДержНС.

Як повідомлялось, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових отримали поранення і травми п’ять українських військовослужбовців.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 50 випадків відкриття вогню з боку російсько-терористичних військ.

Також повідомлялося, що внаслідок ворожого обстрілу з протитанкових гранатометів по позиціях українських військовослужбовців поблизу села Новоолександрівка Попаснянського району було контужено українського бійця.

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